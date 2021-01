Benevento, Montipò: "C'è rabbia per la mancata vittoria" L'estremo difensore giallorosso: "E' un risultato che viviamo come una sconfitta"

Tanto amaro in bocca per Montipò che nel finale ha subito il gol che ha permesso al Torino di pareggiare i conti al Vigorito:

“Per come stavamo giocando abbiamo vissuto questo risultato come una sconfitta. Analizzeremo la gara al meglio con il mister. C’è da dire che loro sono una grande squadra, quindi alla fine potrebbe rivelarsi un ottimo punto visto che il vantaggio sulla zona retrocessione c’è ed è positivo. Certo, la rabbia non manca. Cercheremo di staccare mentalmente e di prepararci alla sfida di domenica con l’Inter. Dobbiamo lavorare per migliorare sempre di più, in modo da avvicinarci alla salvezza”.

DOPPIETTA ZAZA - “Zaza è un grande attaccante, per cui con Nicola sicuramente voleva dimostrare di essere il compagno perfetto per Belotti. Ha sfruttato molto bene le uniche due occasioni che ha avuto. Noi siamo stati bravi nell’evitare di dargli spazi, considerato che le uniche occasioni vere hanno portato al gol. Non ci dobbiamo rammaricare, ma adesso occorre alzare la testa”.

DIECI GOL SUBITI NELLE ULTIME TRE - “Mi pesano di più i quattro gol subiti con il Crotone. L’Atalanta è una squadra costruita per la Champions che esprime un calcio propositivo. Allo Scida è stata una gara negativa sotto tutti gli aspetti. Il match con il Torino è stato totalmente diversa da parte nostra, peccato per il risultato finale”.

BILANCIO - “Sono soddisfatto. Nel mio primo anno di serie A ho giocato sempre. L’unico rammarico sono le prime giornate di campionato in cui c’era da capire bene la categoria. Sono contento dei cinque clean sheet. Tutto sommato l’impatto è stato molto positivo”.