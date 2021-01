Inzaghi: "Grande partita contro una squadra da Europa League" Il tecnico giallorosso: "C'è grande rammarico per il pari. Dovevamo gestire meglio nel finale"

Un pari che rammarica e non poco il Benevento quello maturato nel corso del match con il Torino. Il tecnico Inzaghi ha commentato il match del Vigorito comunque in maniera positiva, mettendo in risalto la prestazione offerta dai suoi ragazzi contro una squadra che sulla carta era chiamata a fare tutt’altro campionato:

“Di fronte avevamo un avversario da Europa League, con due attaccanti che sono nel giro della nazionale. Abbiamo fatto una grande partita. Nel recupero non possiamo prendere un contropiede del genere, questo è l’unico rammarico. Eravamo in emergenza totale che ci ha portato a cambiare il sistema di gioco. La squadra sembra di non risentire di niente e sicuramente meritava di terminare il girone d’andata almeno a ventiquattro punti”.

LAPADULA - “Lapadula le prestazioni le ha sempre fatte. E’ un calciatore molto stimato all’interno del gruppo. Ha lottato fino alla fine e siamo molto contenti per lui".

VIOLA - "Volevo dargli almeno mezzora, ma dopo l’infortunio di Foulon non ho esito a sceglierlo. Ha tenuto novanta minuti in maniera incredibile, non l’avrei mai pensato. Gli faccio i complimenti e per noi è un recupero davvero molto importante. Purtroppo è stato fuori per quasi un anno, ma appena ha avuto continuità lo abbiamo messo dentro. Con il rientro di Schiattarella tornerà a fare la mezzala come lo scorso anno. E’ tornato a essere il calciatore che conosciamo”.

RAMMARICO - “Dovevamo gestire meglio la palla perché al 93’ eravamo in pieno controllo e dovevamo andare sulla bandierina. Dobbiamo essere più bravi nella gestione in occasione del contropiede. Mi meraviglio che il Torino con questi calciatori sia in fondo alla classifica. Sicuramente si salverà perché ha delle qualità importanti, ma il fatto di aver lottato con degli uomini fuori e in piena emergenza ci deve rendere felici e orgogliosi di questi ragazzi che ci stanno dando delle grandi gioie. Le parole di Capello mi hanno emozionato e non poco. Sono certo che anche i calciatori saranno molto orgogliosi di ciò che stanno facendo”.

RECUPERI - “Schiattarella farà il tampone e speriamo che sia negativo. Foulon ha subito una distorsione e giovedì dovrebbe rientrare. Se recuperiamo le forze credo che sarà fondamentale in questo momento”.