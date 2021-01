Benevento, arriva il terzino destro Depaoli sarà il rinforzo in difesa

Il diesse Foggia ha messo a segno il primo colpo di questo mercato di riparazione. Arriverà Fabio Depaoli dalla Sampdoria. La formula sarà quella del prestito con opzione di riscatto fissata a 4 milioni. Archiviata quindi la pagina di Reynolds, il Benevento ha inserito un tassello importante in una parte del campo deficitaria per l'assenza di Letizia e l'uscita dal progetto di Maggio. Classe 97, il difensore era stato mandato in prestito all'Atalanta ed ora per lui inizierà l'avventura giallorossa in questo girone di ritorno.