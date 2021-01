Lotta salvezza - Benevento a +8 sulla "zona rossa" I giallorossi chiudono l'andata con un buon vantaggio, ma non bisogna abbassare la guardia

Si chiude il sipario sul girone d'andata del campionato di serie A. Le partite di questo pomeriggio, alle quali si deve aggiungere la sfida tra Sampdoria e Parma di questa sera, hanno permesso al Benevento di mantenere un vantaggio di otto punti sul terzultimo posto in classifica. Un bottino più che positivo per una matricola, ma che deve essere necessariamente tenuto invariato o quantomeno aumentato per dormire sonni tranquilli da qui fino a maggio. In un torneo del genere le insidie sono sempre dietro l'angolo, soprattutto se si leggono i nomi delle squadre che al momento hanno una classifica peggiore della Strega come Fiorentina, Bologna, Udinese, Genoa, Torino e Cagliari. Club importanti ai quali non mancano i mezzi per risollevarsi.

La Strega è arrivata al giro di boa occupando l'undicesima posizione. Da rilevare la vittoria della Fiorentina ottenuta ieri sul Crotone, così come il successo del Genoa sul Cagliari che ha permesso ai grifoni di rosicchiare due punti alla truppa di Inzaghi, ma allo stesso tempo quest'ultima ha guadagnato una lunghezza sui sardi. Questa sera il match tra Parma e Sampdoria non modificherà il vantaggio sulla zona retrocessione: anche in caso di vittoria degli emiliani, i giallorossi resterebbero a +8 sulla coppia composta da Torino e Cagliari.

Discorsi che saranno attentamente valutati di giornata in giornata. L'obiettivo della salvezza è troppo importante per il Benevento, di conseguenza sarà fondamentale tenere alta la guardia per sfruttare al meglio il vantaggio accumulato nel corso di un girone d'andata che, a conti fatti, si è rivelato più che soddisfacente.