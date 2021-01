Benevento, si pensa all'Inter: Inzaghi spera in Schiattarella Domani si conoscerà l'esito del tampone effettuato dal centrocampista giallorosso

Il Benevento tornerà in campo nella giornata di domani. Lo staff tecnico ha concesso due giorni di riposo alla squadra dopo il pareggio interno rimediato contro il Torino. All'Imbriani comincerà il lavoro che porterà al suggestivo match del Meazza, con la Strega che tornerà alla "Scala del Calcio" a distanza di due anni dall'ultima volta, quando affrontò i nerazzurri agli ottavi di Coppa Italia. Inzaghi potrà contare sui rientri di Insigne e Foulon. I due hanno saltato l'ultima gara per problemi fisici: il primo ha dovuto superare la botta alla caviglia subita nel corso del match di Crotone, mentre il secondo si è infortunato nel corso della rifinitura pre Torino. Entrambi saranno a disposizione, pronti a dare man forte contro la compagine guidata da Antonio Conte. Il tecnico pugliese, tra l'altro, non siederà in panchina dopo l'espulsione di ieri rimediata per eccessive proteste nei confronti dell'arbitro Maresca alla Dacia Arena.

Saranno ancora assenti Moncini e Letizia, così come Maggio che ormai è fuori dal progetto giallorosso. L'adattamento di Improta da terzino e la sua presenza in panchina sia contro il Crotone che con il Torino ha lasciato intendere chiaramente la situazione. L'arrivo di Depaoli è l'ennesima conferma, con il calciatore di proprietà della Sampdoria che si giocherà il posto con Letizia nella seconda parte di stagione.

Inzaghi incrocia le dita per Schiattarella. Il centrocampista è ormai fuori a causa del Covid da dieci giorni: ha regolarmente effettuato il tampone e l'esito si conoscerà nella giornata di domani. Si spera in un pronto rientro, così avrà modo di allenarsi regolarmente e tornare tra i convocati per il match del Meazza. Sarebbe un rientro importante per il Benevento che venerdì sera ha potuto riabbracciare anche Nicolas Viola.