Arriva Depaoli, quest'anno ha sfidato il Benevento due volte Sarà la terza maglia in stagione per l'esterno difensivo

Il Benevento ha praticamente chiuso per Fabio Depaoli. Sfumata la pista Reynolds, il diesse Foggia si è fiondato sull'esterno difensivo che attualmente è in forza all'Atalanta in prestito dalla Sampdoria. Il calciatore tornerà in blucerchiato, per poi essere girato al club di via Santa Colomba. La formula, come noto, sarà il trasferimento temporaneo con diritto di riscatto fissato a quattro milioni di euro. Fino allo scorso anno simili operazioni non erano possibili, dato che era vietato agli atleti di poter indossare tre maglie diverse nell'arco di una stagione. La pandemia ha stravolto tutto, portando alla modifica del regolamento di cui ne giova sicuramente il Benevento.

Lo stesso Depaoli ha affrontato in due occasioni la truppa di Inzaghi nel corso degli ultimi mesi. Era in campo in occasione dell'esordio in campionato, vinto dalla Strega per 3-2 sul campo della Sampdoria. L'esterno difensivo ha giocato l'ultima mezz'ora. Soltanto tre minuti, invece, lo scorso nove gennaio quando Gasperini l'ha inserito al posto di Freuler nel corso del match vinto dai bergamaschi al Vigorito per 4-1.

Terzino destro, Depaoli si giocherà il posto con Letizia in questa seconda parte di stagione. Ha già maturato più di cento presenze nel massimo campionato italiano, grazie alle esperienze vissute con Chievo e le già citate Sampdoria e Atalanta. Classe '97, sarà inserito nella lista over probabilmente al posto di Maggio. Gli piace variare lungo tutta la fascia nelle due fasi, basti pensare che ha ricoperto più volte il ruolo di esterno in un 3-5-2 o in un 3-4-2-1, ma può benissimo posizionarsi sull'out di destra di una difesa a quattro.

Nei primi anni vissuti al Chievo era partito come centrocampista, per poi essere spostato da D'Anna sulla corsia esterna per sfruttarne la velocità. In questa stagione ha fatto anche l'esordio in Champions League nel corso del match perso dall'Atalanta per 5-0 contro il Liverpool.