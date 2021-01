Antei lascia il Pescara e torna al Benevento Il centrale difensivo si è nuovamente infortunato e sarà inserito fuori lista

E' già terminata l'avventura di Luca Antei al Pescara. Il centrale difensivo ha marcato solo due presenze con la compagine abruzzese, ma già da circa un mese è alle prese con un nuovo problema al ginocchio già operato. Dovrà sottoporsi a un intervento, di conseguenza c'è stata la scelta di tornare nel Sannio visto che è ancora sotto contratto con il club di via Santa Colomba. Antei sarà comunque inserito fuori lista, considerato che il Benevento ha esaurito i posti per i calciatori over.