Benevento, Schiattarella c'è: tampone negativo Il centrocampista sarà disponibile per la trasferta di Milano

Buone notizie in casa Benevento. Il tampone effettuato da Schiattarella per verificarne la positività al Covid-19 ha dato esito negativo. Il centrocampista tornerà quindi a disposizione e potrà cominciare ad allenarsi con i compagni di squadra in vista del match di sabato con l'Inter. A questo punto sarà tra gli arruolabili per la trasferta milanese: per il tecnico Inzaghi rappresenta senza dubbio un rientro molto importante per la zona nevralgica del campo e che si aggiunge a quello di Nicolas Viola.

Ricordiamo che Schiattarella si è fermato lo scorso 14 gennaio, saltando i match contro Crotone e Torino.