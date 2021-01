Benevento, è fatta per l'attaccante Si tratta di Gaich. Domani in città

Il Benevento chiude il colpo in attacco. Si tratta di Adolfo Gaich, avanti del Cska Mosca. L'under arriverà con la formula del prestito per un anno e mezzo più diritto di riscatto per i giallorossi. Il diesse Foggia era su questo obiettivo da quasi un anno e proprio ieri è riuscito a sbloccare la trattativa dopo aver ricevuto l'ok anche dal presidente Vigorito e dal tecnico Inzaghi. Il calciatore già domani sarà a Benevento per le visite mediche.