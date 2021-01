Benevento, primo allenamento per Depaoli dopo la firma L'esterno difensivo si è subito messo a disposizione di Inzaghi. A Milano ci sarà l'esordio

Fabio Depaoli si è subito messo a disposizione di Pippo Inzaghi. Il nuovo acquisto del Benevento, il primo della sessione invernale di calciomercato, ha preso parte alla seduta d'allenamento che si è svolta questa mattina sul manto erboso del Ciro Vigorito. Un rinforzo che arriva al momento giusto per il tecnico piacentino che deve fare ancora i conti con l'assenza per infortunio di Letizia che perdurerà fino alle metà di febbraio. Depaoli sarà regolarmente utilizzabile per il match del Meazza contro l'Inter e non è affatto escluso che potrà fare sin da subito il suo esordio dal primo minuto con la maglia giallorossa.