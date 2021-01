La Lega A dà l'ufficialità: Gaich è del Benevento L'attaccante giunge a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal CSKA

Gaich è ufficialmente un nuovo calciatore del Benevento. Quest'oggi il sodalizio di via Santa Colomba ha depositato il contratto che sancirà l'inizio dell'esperienza italiana per il possente attaccante argentino in prestito con diritto di riscatto dal CSKA Mosca. "El Tanque" ieri ha sostenuto le visite mediche al Gemelli di Roma e quest'oggi ha messo nero su bianco con grande entusiasmo. A segnalarne l'ufficialità la stessa Lega A attraverso i canali ufficiali. Gaich si metterà sin dalla prossima settimana a disposizione di Inzaghi, con l'intento di essere tra i convocati per il match interno in programma il prossimo 7 febbraio contro la Sampdoria.

Intanto il procuratore del calciatore, Fabian Bustos, ai microfoni di calciomercato.it ha svelato qualche retroscena sulla trattativa:

“Siamo molto felici per la scelta fatta . Ce l’hanno chiesto molti club, come Bologna e Genoa, ma il direttore sportivo e l’allenatore sono stati decisivi per la scelta finale. Sono stati molto convincenti. La migliore opzione era questa, anche per l’importanza di una figura come Inzaghi, che noi tutti abbiamo ammirato come un grande attaccante, Gaich può imparare molto da lui”.