Dabo, nessuno scambio in vista Mercato Benevento: il mediano francese resterà in giallorosso

Bryan Dabo non è oggetto di scambio sul mercato, come da più parti si è vociferato. Il centrocampista francese, naturalizzato burkinabè, resterà anche nel girone di ritorno in maglia giallorossa. Inzaghi confida nelle sue considerevoli doti fisiche e cercherà di ottenere da lui sempre il massimo grazie al suo attaccamento alla maglia. Il mediano ex Fiorentina ha giocato finora 15 partite saltandono due (Fiorentina e Juventus) a causa dell'infezione Covid contratta al ritorno dalle gare con la Nazionale del Burkina Faso e in due circostanze è rimasto in panchina senza essere utilizzato (contro Genoa e Milan al Vigorito).