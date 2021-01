Benevento, mercato: Volta e Basit al Pescara Arrivano due giovani centrocampisti: il ghanese Diambo (2001) e Rossi ('04). Maggio ha rescisso

(f.s.) Continua la “sinergia” di mercato tra Benevento e Pescara. Per un difensore centrale che torna (Antei, che deve sottoporsi a nuove indagini climiche), un altro se ne va: si tratta di Massimo Volta, anch'egli con qualche problema fisico non ancora del tutto risolto. Volta ha subito a ottobre un intervento di “revisione del tendine di Achille”, effettuato dal Prof. Benazzo presso l'Istituto Ospedaliero di Brescia. Un intervento perfettamente riuscito che necessita però almeno di un altro mese di riabilitazione. Ragione per cui il difensore rimarrà un altro mese (fino a febbraio) a Benevento per le cure e poi si trasferirà a Pescara. Insieme a Volta viaggia alla volta di Pescara, in prestito, Abdallah Basit, il 21enne ghanese che il Benevento prelevò dall'Arezzo. In cambio dalla società del Delfino arrivano due giovani di grandi speranze: un altro ghanese, Amadou Diambo (12 febbraio 2001), centrocampista centrale già entrato nel giro della prima squadra (3 presenze in B e 2 in Coppa Italia), punto di forza della Primavera, e Riccardo Rossi, talentino del 2004 (5 gennaio), che lo scorso anno ha fatto parte dell'Under 16 della Juventus, prima di tornare alla casa madre del Delfino. Di lui, centrocampista centrale, ma all'occorrenza anche mezzala destra, già nazionale Under 16 e 17, si dice un gran bene.

Nelle operazioni di cessioni va sottolineata anche quella di Pietro Iemmello, che torna dal prestito al Las Palmas e passa al Frosinone a titolo definitivo.

Come già detto nei giorni scorsi la società ha trattato proprio in queste ore la risoluzione di contratto con Christian Maggio, che aveva rinnovato appena lo scorso luglio e che mette così fine alla sua esperienza giallorossa durata due stagioni e mezza. Numericamente ci sarebbe bisogno di un altro elemento in difesa, per cui Foggia proverà fino in ultimo ad avere il tunisino Talbi dal Rizespor, già praticamente ingaggiato per la prossima stagione. Se si riuscisse ad anticipare il suo arrivo, il Benevento chiuderebbe lì il suo mercato di gennaio, altrimenti non è detto che non cerchi di accaparrarsi almeno un altro centrale difensivo.