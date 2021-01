Serie A, LIVE/ Inter - Benevento 2-0 I giallorossi tornano al Meazza per sfidare i nerazzurri

Inter - Benevento 2-0

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. A disp.: Padelli, Radu, De Vrij, Sanchez, Kolarov, Sensi, Ashley Young, Vidal, Darmian, Brozovic, Pinamonti. All.: Stellini

Benevento (3-5-2): Montipò; Glik, Barba, Caldirola; Depaoli, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Lapadula, Caprari. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Basit, Tello, Dabo, Foulon, Insigne, Di Serio, Schiattarella, Masella, Iago Falque, Pastina. All.: Inzaghi

Arbitro: Pasqua di Tivoli. Assistenti: Longo e Raspollini. Quarto uomo: Gariglio Var e Avar: Calvarese e Galetto

Marcatore: 7'pt aut. Improta, 12'st Lautaro

Note: Ammoniti Caldirola e Depaoli

Secondo tempo

57' Raddoppio dell'Inter: Lautaro in girata, favorito da un rimpallo di Barba, indirizza la sfera nell'angolino alla sinistra di Montipò

55' Ritmi bassi della partita. Manca anche la giusta precisione in fase di impostazione. Viola ha perso lucidità

48' Conclusione dal limite di Eriksen che colpisce la traversa dopo una deviazione di Glik. Sulla ribattuta si fionda Lautaro che insacca, ma era in posizione di fuorigioco

21:51 Riprende la partita

Primo tempo

45' Termina il primo tempo

36' Ripartenza Inter: Barella chiude il triangolo con Lautaro che di prima intenzione spedisce in curva

34' Grande palla di Erksen per Hakimi: il marocchino di testa e da pochi passi spedisce fuori

33' Insidiosa punizione di Eriksen: Montipò respinge con i pugni

32' Depaoli ferma Gagliardini: ammonito

28' Ammonito Caldirola per fallo commesso su Barella

23' Brutta palla di Hetemaj in orizzontale che permette a Lautaro di conquistare palla, l'attaccante nerazzurro calcia dal limite ma sfiora di poco il palo alla sinistra di Montipò

19' Conclusione telefonata di Perisic che viene facilmente parata da Montipò

15' Caldirola perde l'attimo giusto e commette fallo su Barella: punizione dal limite per questione di millimetri

11' Contatto in area tra Lapadula e Ranocchia: per Pasqua non ci sono gli estremi per il rigore. Proteste tra i giallorossi

7' Inter in vantaggio: punizione dalla trequarti di Eriksen indirizzata in area, Improta cerca di spazzarla ma devia la sfera nella propria porta

5' Si nota la partita che vorrà fare il Benevento: i giallorossi chiudono bene gli spazi e cercano le ripartenze con dei lanci dalle retrovie per Lapadula

3' C'è Barba che al momento gioca al centro del trio difensivo: segue costantemente Lukaku

20:48 Comincia la partita

20.44 Entrano le squadre in campo

Pre partita

Al Meazza si sfidano Inter e Benevento per una gara che darà il via al girone di ritorno di entrambe le squadre. Tra i giallorossi ci sono le assenze per infortunio di Letizia, Moncini e Tuia, oltre a Sau che non sarà della partita a causa della squalifica rimediata a Crotone. Non c'è Maggio che ha rescisso il contratto che lo legava alla Strega. Esordio dal primo minuto per Fabio Depaoli, arrivato solo pochi giorni fa dalla Sampdoria. L'esterno difensivo si è allenato negli ultimi giorni agli ordini di Inzaghi ed è pronto per la sua prima apparizione con la maglia del Benevento. E' tornato anche Schiattarella dopo essere risultato negativo al Covid. Riproposto il 3-5-2, uno schieramento più accorto che permetterà di giocare a specchio con l'Inter di Antonio Conte (non presente in panchina perché squalificato). I nerazzurri non hanno fatto molto turn over, nonostante il match di Coppa Italia di martedì prossimo contro la Juventus. C'è Eriksen nel ruolo di mediano, mentre in avanti agiranno Lukaku e Lautaro Martinez.