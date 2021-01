Benevento, Schiattarella: "Dobbiamo ritrovare compattezza" Il centrocampista giallorosso: "Non abbiamo creato nulla. Contento del rientro"

Rientro in campo per Pasquale Schiattarella dopo la parentesi del Covid che l’ha costretto a stare fuori per due settimane. Il centrocampista giallorosso nel post gara ha commentato così la sconfitta rimediata al Meazza contro l’Inter:

“Giocare è stata una vittoria perché ho trascorso un momento non affatto bello. Adesso devo lavorare per cercare di entrare subito in condizione. Sicuramente perdere non fa piacere, eravamo consapevoli della forza dell’Inter ma dopo le batoste ci siamo sempre rialzati. Da martedì comincerà un’altra settimana e lavoreremo sodo per rifarci”.

INTER - “Sicuramente l’Inter è una delle squadre più forti di questo campionato. Da quando è cominciata la stagione forse è l’unica che ci ha messo seriamente in difficoltà: non c’è mai stata partita. Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa di interessante nonostante lo svantaggio. Dobbiamo ripartire da lì e conquistare punti importanti, in modo da muovere la classifica”.

SAMPDORIA - “Sicuramente la Sampdoria non è l’Inter, ma è una squadra con calciatori di valore. Dobbiamo abbassare la testa e pedalare, facendo gruppo e aiutandoci a vicenda. Tutti coloro che vogliono bene a questa squadra devono stringersi attorno a noi per conquistare un risultato storico. Da lunedì, come detto, torneremo al lavoro per rifarci”.

RIPARTIRE - “E’ normale che dopo una sconfitta c’è delusione, soprattutto dopo un 4-0. Siamo un gruppo che ha valori, ma sappiamo benissimo qual è il nostro percorso e che ci sarà da soffrire fino all’ultimo secondo. Cosa sta mancando? Penso che l’unica partita sbagliata sia stata proprio questa con l’Inter. Non abbiamo creato nulla. Bisogna ritrovare compattezza, considerato che nell’ultimo periodo abbiamo subito anche molti gol”.

“VIOLA - "Nicolas è un ragazzo che ci dà una grande mano. Sono contento perché in questi mesi ha sofferto molto. Ben vengano calciatori del genere per la nostra squadra”.