Benevento, Glik: "Perdere in questo modo fa male" Il centrale difensivo giallorosso: "Adesso pensiamo alle due finali con Samp e Bologna"

Una serata da dimenticare per la difesa giallorossa che ha nel suo faro Kamil Glik. Il centrale difensivo polacco ha sottolineato il rammarico per il risultato finale:

“Perdere in questo modo fa sempre male, al di là della squadra che hai di fronte. Adesso non dobbiamo fare altro che digerirla presto, preparando nel dettaglio il match con la Sampdoria dove saremo chiamati a conquistare punti preziosi in chiave salvezza. Al Meazza non siamo riusciti a sfruttare le pochissime occasioni create. Non era affatto semplice conquistare un risultato positivo”.

MANCATO RIGORE - “Secondo noi è rigore, o al limite c’era la punizione dal limite e il cartellino rosso per Ranocchia. Lapadula era davanti alla porta. Non cerchiamo alibi, magari avremmo perso lo stesso ma sono episodi che condizionano il risultato finale. E’ successo anche a Verona, quando non ci diedero un rigore abbastanza netto”.

GOL SUBITI - “I dati relativi ai gol subiti non sono preoccupanti. Si tratta di episodi. Chiaramente bisogna lavorare sempre di più per migliorare questi numeri, cercando di trovare il giusto equilibrio. Poi c’è da dire che in queste settimane abbiamo perso Letizia e Caldirola, così come Tuia. Non stanno giocando sempre gli stessi, non cerchiamo alibi ma anche questo può influire su questo discorso”.

DEPAOLI - “Depaoli è un ottimo calciatore. Noi calciatori più esperti facciamo di tutto per farlo integrare nel migliore dei modi. Adesso abbiamo una settimana importante per preparare bene queste due finali con Sampdoria e Bologna”.