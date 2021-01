Inzaghi: "Gara complicata. Dal mercato arriverà altro" Il tecnico giallorosso: "Il mancato rigore ha condizionato. Pasqua ha ammesso l'errore"

Si aspettava un match diverso Inzaghi. Certo, perdere contro l’Inter non è uno scandalo per una squadra che punta alla salvezza come il Benevento, ma il tecnico piacentino si aspettava qualcosa in più:

“E’ stata una partita complicata che si è messa subito male. Abbiamo anche avuto la palla dell’uno a uno, non sarebbe cambiato nulla ma il rigore e il conseguente giallo sarebbero stati importanti soprattutto sul piano mentale. Anche l’arbitro alla fine ha detto di aver sbagliato. L’Inter è una squadra straordinaria, ma il terzo gol ce lo siamo fatti da soli e lì siamo spariti. Nonostante tutto la partenza non è stata negativa. Giocare contro i nerazzurri è difficile”.

RIPARTIRE - “Non ho parlato con i ragazzi. Rivedrò la partita, volevamo perderla in altro modo. Abbiamo giocato contro calciatori incredibili, peccato che si sia aperta con l’autorete. La squadra sembrava in partita, ma poi gli episodi ci hanno tagliato le gambe. Non sono queste partite che devono portarci a fare punti, ma speravo in un andamento diverso. Sarà durissima fino alla fine, le squadre che sono dietro si stanno rinforzando. Rimbocchiamoci le maniche cercando di ripartire sin da domenica con il match con la Sampdoria”.

MERCATO - “Abbiamo preso Gaich perché ha delle caratteristiche diverse rispetto ai nostri attaccanti. Purtroppo è fermo da un po’, quindi non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Da martedì si allenerà regolarmente, quindi speriamo che possa darci una mano almeno nella ripresa con la Sampdoria. Probabilmente arriverà qualcos’altro perché la società non si farà trovare impreparata. Ciò che abbiamo fatto in campo non basta, le squadre lottano e dovremo farci trovare pronti. Adesso sarà importante ripartire”.

MODULO - “Abbiamo cambiato modulo nelle ultime due partite perché c’erano molti assenti. Iago Falque non è in una condizione ottimale, così come Insigne. Le risposte con il Torino sono state positive. Non credo molto ai sistemi di gioco, ma ho pensato che il 3-5-2 poteva darci qualche vantaggio. Con i vari rientri giocherò sicuramente con tre terminali offensivi”.

CONDIZIONE - "Nelle ultime partite siamo stati incerottati. Gli stessi Caldirola e Viola non erano in condizioni ottimali. Adesso ci saranno i vari rientri, come Sau o lo stesso Iago Falque che avrà un'altra settimana di lavoro".

EQUILIBRIO - "Dobbiamo stare tutti tranquilli. Quando sentivo parlare di Europa ero perplesso perché salvarsi in questa categoria è difficile. Per farcela dobbiamo fare una impresa".