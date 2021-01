Benevento, torna Sau con la Sampdoria Il sardo ha scontato le due giornate di squalifica

E' stata una domenica di riflessione per il Benevento dopo la netta sconfitta rimediata al Meazza contro l'Inter. Domani i giallorossi si ritroveranno all'Imbriani, ma la preparazione vera e propria comincerà martedì quando il gruppo al gran completo darà il via al lavoro in vista del match interno con la Sampdoria. Saranno giorni importanti per cercare di capire cosa non è andato per il verso giusto a Milano, in modo da trovare le giuste contromisure verso una gara che si prevede rilevante per il campionato della Strega. Tornerà a disposizione Sau, dopo aver scontato le due giornate di squalifica rimediate in occasione della trasferta di Crotone. Si tratta di un rientro utile per avere maggiori alternative in avanti, considerato che Caprari è sembrato un po' appannato nelle ultime apparizioni. Non ci sarà Letizia, il cui rientro è previsto per metà febbraio. Necessitano del lavoro quotidiano Caldirola, Viola, Iago Falque e Schiattarella che inseguono la migliore condizione dopo essere stati fuori chi per motivi fisici e chi a causa del Covid.