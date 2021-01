Benevento, la zona retrocessione adesso dista 7 punti Importanti vittorie per Genoa e Udinese. Pari tra Torino e Fiorentina

Si muovono poco le compagini che lottano per l'obiettivo della salvezza. In attesa della fine del match tra Napoli e Parma, il Benevento è già sicuro a prescindere che la zona retrocessione si è avvicinata di una lunghezza dopo la sconfitta rimediata con l'Inter. I pareggi del Torino e del Cagliari hanno portato il terzultimo posto a 15 punti, sette in meno dei 22 conquistati dalla truppa di Inzaghi fino a questo momento. Un bottino che necessita di essere incrementato in vista dei prossimi impegni in programma contro Sampdoria e Bologna, le quali condividono con i giallorossi le speranze di conquistare quanto prima la permanenza nel massimo campionato italiano. Temibile il rendimento del Genoa che a Crotone ha conquistato il quarto risultato utile di fila, violando per 3-0 lo Scida. Preziosa la vittoria dell'Udinese sul campo dello Spezia, mentre il Bologna è stato sconfitto al Dall'Ara dalla capolista Milan.