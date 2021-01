Benevento, stretta finale per il difensore Gaich tornerà in Russia per completare gli ultimi cavilli burocratici

Domani sera si chiuderà il mercato e il Benevento cercherà di piazzare l'ultimo colpo dopo gli arrivi di Gaich e Depaoli. L'obiettivo del sodalizio giallorosso è quello di consegnare a Inzaghi un difensore. Le varie assenze riscontrate nelle ultime settimane dal reparto arretrato hanno causato la perdita di quell'equilibrio conquistato a fatica dopo la sconfitta con lo Spezia, portando la Strega a subire ben 14 gol negli ultimi 4 incontri. Foggia cercherà di anticipare l'arrivo di Talbi. Come noto, il tunisino ha già trovato l'accordo con il Benevento a partire dalla prossima stagione, quando arriverà nel Sannio a parametro zero. Il sodalizio di via Santa Colomba non vuole aspettare, provando a convincere il Rizespor per un trasferimento immediato anche se non sarà affatto semplice. In alternativa si cercherà di chiudere per un altro elemento che si metterà subito a disposizione di Inzaghi.

Il tecnico piacentino dovrà aspettare ancora qualche giorno Adolfo Gaich. L'attaccante argentino farà tappa a Mosca per ultimare gli ultimi incartamenti burocratici. Una volta giunto nuovamente in Italia, dovrà sottoporsi a tampone prima di cominciare ad allenarsi con i nuovi compagni di squadra. Il Benevento cercherà di fare il possibile per averlo tra i convocati per il match con la Sampdoria.