Maggio, ufficiale l'addio. Il club ringrazia l'ex capitano Il post del Benevento Calcio: "Grazie per l'attaccamento alla maglia"

Si attendeva solo l'annuncio ufficiale della rescissione già ampiamente preannunciata di Maggio con il Benevento Calcio. L'ex capitano giallorosso attualmente è svincolato e non gli mancano delle richieste soprattutto in Lega Pro (si parla di un interessamento del Bari di De Laurentiis). Intanto il sodalizio giallorosso ha annunciato la rescissione attraverso un comunicato:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Christian Maggio per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale. La Società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto in questi anni, per l'attaccamento alla maglia giallorossa e gli augura le migliori fortune personali e professionali.

Sui social, inoltre, ha tenuto a ringraziare Maggio con un post:

"Grazie per l'attaccamento alla maglia, per la tua esemplare professionalità e per aver guidato da Capitano la squadra dei Record!! In bocca al lupo e buona fortuna Christian!".