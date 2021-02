Pierluigi Pardo: "Benevento, adesso devi voltare pagina" Il giornalista di Dazn: "I giallorossi sono ampiamente in corsa per la salvezza"

Intervenuto nel corso di Ottogol, il giornalista di Dazn Pierluigi Pardo ha espresso il proprio commento sul Benevento dopo la telecronaca effettuata del match visto al Meazza sabato scorso:

"L'intervento di Ranocchia era scomposto, il rigore c'era così come non è stato fischiato all'Inter dopo l'intervento sulla linea dell'area di Caldirola. Alla fine il Benevento non è riuscito mai a tirare in porta, nonostante un buon primo tempo. Non serve a nulla pensare a questa partita e a quell'episodio in particolare, occorre subito voltare pagina. Lo stesso Inzaghi è stato molto lucido nell'analizzare la partita. E' mancato un po' lo spirito di grande personalità che il Benevento ha mostrato contro grandi squadre come la Juve o la Lazio, ma anche con Roma e Napoli. Al Meazza è stato più prudente, ma la partita credo che sia finita al gol di Lautaro. La sconfitta ci sta, certo dopo un 4-0 del genere qualche domanda te la fai ma i giallorossi sono ampiamente in corsa per la conquista di una salvezza tranquilla. Bisogna andare avanti".