Serie A, riscatto a giugno: Gaich e Depaoli tra i più onerosi L'operazione che ha portato l'argentino nel Sannio è nella top ten

Diciassette milioni di euro. E' questa la spesa che il Benevento dovrà sostenere in caso di riscatto di Gaich e Depaoli, gli ultimi colpi giunti nel corso dell'ultima sessione di calciomercato. Due operazioni che, nel computo dei prestiti con diritto, rientrano tra le più onerose della serie A. L'operazione Depaoli si piazza al quattordicesimo posto, mentre Gaich è entrato addirittura nella top ten, forte degli undici milioni che il sodalizio di via Santa Colomba dovrà sborsare nelle casse del Cska Mosca. Una cifra che renderà l'attaccante argentino come l'acquisto più oneroso della storia del Benevento Calcio.

A guidare questa speciale classifica c'è Tomori, prelevato dal Milan in prestito dal Chelsea con riscatto fissato a 28 milioni di euro. Subito dopo ci sono Mandragora (obbligo di riscatto dalla Juve al Torino per una cifra che si aggira intorno ai 16 milioni). Sul gradino più basso del podio come Zirkee, ceduto dal Bayern Monaco al Parma per una cifra di 15 milioni, da pagare a giugno in caso di riscatto.