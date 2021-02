Benevento, ecco chi sarà il capitano dopo l'addio di Maggio Effettuata una scelta orientata all'anzianità all'interno della rosa

L'addio di Maggio porterà la fascia da capitano a passare su un nuovo braccio in maniera definitiva. In questa stagione l'ex Napoli ha rivestito questo ruolo solo all'interno dello spogliatoio dato che, tra infortunio e scelte tecniche, ha maturato soltanto otto presenze di cui due da titolare. Già con l'Atalanta, quando era ormai certo di un imminente addio, ha rifiutato la fascia lasciandola a Schiattarella. Il centrocampista partenopeo è un vero e proprio leader del Benevento sia dentro che fuori dal campo, ma per decretare il nuovo capitano si è favorita una scelta orientata all'anzianità all'interno della rosa, prediligendo Nicolas Viola che veste la maglia giallorossa dal gennaio del 2017. Il numero dieci è tornato recentemente da un lungo infortunio e sin da subito, con Torino e Inter, è stato designato come capitano. Una scelta ampiamente accettata da uno spogliatoio che vanta altre figure carismatiche, come il già citato Schiattarella, Caldirola ma anche lo stesso Glik che ha indossato la fascia nei match con Parma, Genoa e Crotone.