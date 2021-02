Benevento, con la Samp si cambia modulo Inzaghi fa dietro front: si tornerà alla difesa a quattro

Si avvicina la sfida con la Sampdoria. E i giallorossi vogliono tornare a far punti dopo la disfatta di San Siro. Ecco perché Inzaghi sta pensando alla strategia più appropriata per piegare i blucerchiati di Ranieri. Missione non semplice, i liguri hanno acquistato nel tempo una maggiore forza ma anche la strega ha ritrovato nuove energie. Viola e Caldirola sono oramai completamenti recuperati, anche la condizione di Iago Falque sta crescendo. L'ex Torino si candida ma probabilmente a spuntarla sarà Insigne. Dubbi che Inzaghi si porterà dietro fino all'ultimo anche sull'altro versante. Perché oltre a Caprari torna disponibile Sau che ha scontato le due giornate di squalifica. Ma la grande novità sarà rappresentata dal cambio di modulo rispetto alle ultime due giornate. Pippo medita, il tecnico vuole tornare al suo vecchio e caro albero di natale. La difesa a tre utilizzata con Torino e Inter è stata una variante dovuta a delle assenze importanti. Ma l'emergenza soprattutto in difesa è rientrata, per carità, resta out Letizia che tornerà in campo a fine febbraio stando alle indicazioni dello staff medico, ma c'è Depaoli, uno degli ex della prossima sfida, il terzino ha dimostrato già contro i nerazzurri di star bene. Difficilmente invece ci sarà l'esordio di Gaich, l'argentino rientrerà domani da Mosca, quindi al di là del tesseramento si è allenato poco e non potrà essere presente nell'undici titolare. Ma indipendentemente da chi giocherà conterà soprattutto l'atteggiamento. Lo sa bene Inzaghi che sta lavorando soprattutto sull'aspetto mentale dei suoi calciatori. Nelle ultime tre partite la squadra sannita ha raccolto un solo punto, servirà un'accelerata per viaggiare allo stesso ritmo dell'andata.