Inzaghi: "Sampdoria temibile, proveremo a ripetere l'impresa" Il tecnico giallorosso in conferenza stampa: "Iago Falque e Tuia stanno meglio. Domani valuterò"

Conferenza stampa di Pippo Inzaghi in vista del match di domenica con la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso:

IAGO FALQUE - "Sta meglio. Purtroppo dipende anche da come si mettono le partite, per esempio al Meazza volevo farlo giocare ma ho preferito preservare i diffidati. Sta bene, potrebbe giocare almeno un tempo. Sono contento della settimana che ha fatto, per noi è un calciatore importantissimo".

TUIA - "E' recuperato. Ho un allenamento per valutare tutto. Affrontiamo una squadra temibile e voglio giocarla con gli uomini al meglio della condizione".

SAMPDORIA - "E' un piacere affrontarla, è una squadra che mi è stata sempre simpatica. Sono contento di ritrovare Ranieri, le sue parole di elogio mi riempiono d'orgoglio".

VIOLA E SCHIATTARELLA - "Se Schiattarella e Viola fossero al 100% giocherebbero entrambi. Per il primo è un po' più semplice, mentre Nicolas è stato fuori per tanto tempo ed è rientrato molto bene. Deciderò. Per domenica mi riservo ancora un allenamento per capire se sono pronti entrambi al massimo".

TREQUARTI - "Quando Insigne e Iago Falque stanno bene sono giocatori imprenscindibili in quella zona di campo. Li si alterneranno".

SAMPDORIA - "E' un'ottima squadra. Ha valori per fare un campionato tranquillo e per prendersi delle soddisfazioni. Già all'andata abbiamo sovvertito i pronostici, ci proveremo".

GAICH - "Torna stasera, per cui dovrà fare il tampone. Speriamo di averlo a Bologna. Gli daremo il tempo per mettersi in forma, non diamogli troppe responsabilità, si tratta sempre di un ragazzo di ventuno anni. E' tornato anche Moncini che ci darà una grande mano".

ATTEGGIAMENTO - "Non dobbiamo snaturarci. Il girone di andata ha dimostrato che in serie A possiamo starci, a differenza di quanto visto tre anni fa. Le squadre che sono dietro di noi si sono rafforzate. Questo non deve preoccuparci, dobbiamo pensare a noi stessi perché abbiamo le carte in regola per potercela fare. Siamo consapevoli che sarà difficile, ci proveremo con tutte le nostre forze. Speriamo di ritrovare presto i nostri tifosi perché per fare l'impresa occorre tutto il calore possibile".