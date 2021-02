Benevento, Gaich è al Vigorito L'attaccante assisterà al match con la Sampdoria

Adolfo Gaich è al Vigorito per assistere al match tra Benevento e Sampdoria. L'attaccante argentino vedrà la partita dalla tribuna, permettendogli di visionare attentamente i nuovi compagni di squadra. In settimana potrà cominciare ad allenarsi agli ordini di Inzaghi, in modo da ottenere la convocazione per la sfida di venerdì prossimo in programma al Dall'Ara contro il Bologna. La Strega può abbracciare il suo Tanque.