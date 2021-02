Benevento, Montipò: "Rammarico per la mancata vittoria" L'estremo difensore giallorosso: "Abbiamo subito gol nel nostro momento migliore"

Buona prestazione per Lorenzo Montipò nel corso del match pareggiato con la Sampdoria. L'estremo difensore giallorosso ha commentato così la gara vista al Vigorito:

“Non è stata una partita tranquilla perché loro sono una grande squadra. Sono al decimo posto e questo dà sicurezza. E’ vero che ci manca la spensieratezza di giocare palla, questo sta venendo meno nelle ultime partite. Non sono preoccupato perché conosco il nostro valore. Abbiamo creato più della Sampdoria nonostante avessimo giocato meno la palla”.

SAMPDORIA - “Il gol è arrivato perché loro hanno beneficiato di una decina di calci d’angolo, anche se hanno fatto una buona azione con Damsgaard. Per Keita è stato facile fare gol perché era molto vicino. Le occasioni non sono mancate sia da una parte che dall’altra, me le nostre sono state più importanti”.

RIMPIANTI - “C’è grande rimpianto perché abbiamo subito gol nel nostro momento migliore. Non siamo riusciti a chiudere prima la partita. Dopo il pareggio ci siamo sempre più abbassati e questo è stato un peccato”.

CRESCITA - “Sono maturato molto rispetto all’inizio della stagione. A farmi crescere sono stati soprattutto gli errori e spero di migliorare sempre di più”.

BOLOGNA - “La differenza tra casa e fuori non c’è senza pubblico, forse solo il fatto che si conosce meglio il terreno di gioco. Venerdì giocheremo contro una diretta concorrente come il Bologna. Cercheremo di portare a casa i tre punti”.

GAICH - “Gaich l’abbiamo conosciuto poco. Si sta allenando a parte, però le qualità fisiche sono evidenti. Speriamo di vederlo presto con noi”.

CAMBI - "Quest'anno non abbiamo scusanti. Al di là del Covid che può colpire chiunque, è anche vero che ci sono tante partite ravvicinate a cui non siamo abituati. Questo può toglierci degli interpreti, ma la rosa è varia e chi subentra dà sempre il massimo".