Benevento, Improta: "Buon punto, ma potevamo vincerla" Il commento del calciatore giallorosso: "Dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi"

Ecco il commento di Riccardo Improta al termine del match pareggiato con la Sampdoria:

"Mi faccio trovare sempre pronto. Nelle ultime partite ho fatto un altro ruolo. Sono tornato ad agire come mezzala e mi trovo bene. Abbiamo conquistato un buon punto, ma potevamo sicuramente vincere. Dispiace aver subito gol nella ripresa. Abbiamo affrontato una Sampdoria in grande forma, non è stato facile. Potevamo raddoppiare o addirittura segnare il 3-0 considerate le occasioni, ma quando non riesci a segnare probabilmente subisci come è accaduto. Peccato. C'è da dire che siamo tornati compatti e coesi come in passato, questo è importante. Adesso pensiamo al Bologna. Il cambio? Conoscendolo ha voluto evitare il rischio di tenere in campo tanti ammoniti. Chi è entrato ha fatto bene. Dobbiamo solo continuare a lavorare perché abbiamo un grande gruppo e ottimi calciatori".

ATTEGGIAMENTO - "Nel primo tempo eravamo più bassi, poi sono uscite le nostre qualità. Purtroppo quando la palla non entra prima o poi il calcio ti punisce".

RUOLO - "In questa categoria mi trovo meglio a partire da dietro. In fase difensiva soffro di più come terzino, ma da mezzala sfrutto meglio le mie qualità".

CATTIVERIA - "Quando si arriva tante volte nei pressi della porta avversaria c'è sempre un motivo. Dobbiamo lavorare, magari facendolo di più sulla fase offensiva. Dobbiamo continuare così perché la cosa importante è subire meno gol piuttosto che farli".

LOTTA SALVEZZA - "Lavoreremo sempre su di noi senza pensare agli altri. Sicuramente il girone di ritorno è un altro campionato. Le squadre sotto di noi hanno fatto un ottimo mercato. Il campionato è lungo, quindi dobbiamo macinare più punti possibili per arrivare alla salvezza".