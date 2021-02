Inzaghi: "Prestazione positiva. Dovevamo chiuderla prima" Il tecnico giallorosso: "Vedere la Sampdoria esultare alla fine deve dare soddisfazione"

Nel post gara di Benevento - Sampdoria così ha commentato il pareggio del Vigorito il tecnico giallorosso Pippo Inzaghi:

"La Sampdoria ha esultato per aver pareggiato con noi, questo deve essere monito di grande soddisfazione. Quando ti presenti almeno quattro volte davanti ad Audero bisogna chiuderla. Posso dire poco ai ragazzi. Loro hanno messo dentro dei calciatori molto bravi che poi ti tirano fuori una giocata come fatto da Dasmgaard in occasione del gol. Dobbiamo portarci a casa i complimenti di Ranieri. C'è rammarico ma possiamo fare poco. La prestazione c'è stata e questo è importante".

ASSENZE A BOLOGNA - "Dispiace per l'ammonizione di Ionita, era inesistente. Hetemaj aveva una contrattura, non ho voluto rischiarlo: a Bologna ci sarà tranquillamente. La rosa sta bene e deve uscire da questa partita rinfrancata. La Sampdoria due settimane fa ha battuto l'Inter, li abbiamo spaventati. La strada è quella tracciata nel girone di andata e dobbiamo perseguirla fino alla fine. Chi giocherà al posto degli squalificati Ionita e Improta lo farà al meglio".

CONDIZIONE FISICA - "Quella di San Siro è stata una partita particolare. Già con il Torino si era vista un'ottima prestazione dal punto di vista fisico. Stiamo bene. Dispiace delle assenze di Improta e Ionita a Bologna in un momento in cui stavamo recuperando la rosa. Probabilmente al Dall'Ara giocherà anche Iago Falque che ormai ha pienamente recuperato".

LAPADUL A - "Sta facendo un campionato eccezionale. Ci dà tanto e in tutte le partite può fare gol. Anche io tante volte ho trovato portieri che facevano miracoli. Siamo molto contenti di lui e sono certo che proseguirà in maniera positiva per tutta la stagione".

RITORNO - "Abbiamo la consapevolezza che sarà dura, altrimenti faremmo finta di niente. All'inizio i pronostici ci davano tutti per spacciati, invece abbiamo dimostrato a tutto il mondo che ce la possiamo giocare con chiunque. Questa deve essere la grande soddisfazione. Tutti dobbiamo essere concentrati per la conquista del nostro scudetto. Con questa voglia e questa compattezza ce la possiamo fare ".

GAICH - "E' un calciatore che ci dà altre caratteristiche. Recuperare lui e Moncini potrà essere un'arma molto preziosa. Quando li avremo tutti ci saranno anche dei cambi importanti".