gaich vede la coreografia di imbriani e sceglie la 7

(f.s.) Ad Adolfo Gaich l'ambiente sannita deve essergli piaciuto subito. Ha una voglia pazza di entrare nel cuore della gente e di far parte a tutto tondo della sua nuova squadra. Questo pomeriggio quando gli hanno chiesto di fare due foto per immortalare la sua presenza al Vigorito, ha scelto come sfondo la Sud che aveva preparato una coreografia per l'anniversario della scomparsa di Carmelo Imbriani (15 febbraio 2013). Deve averlo toccato non poco quella gigantografia dell'ex “game boy”, tanto da chiedere di conoscerne la storia. E una volta saputo tutto, ha chiesto con la sua ingenuità di ventenne se quella maglia numero 7 fosse ancora disponibile nel roster del Benevento. C'è da sotolineare che Adolfo aveva scelto per sé la numero 23, ma appena Cilento gli ha fatto sapere che c'era ancora il tempo per cambiarla, non ci ha pensato su due volte ed ha voluto la 7 di Carmelo. Si è fatto persino consigliare dalla mamma in Argentina, che lo ha incoraggiato a fare questo passo. Un bell'atteggiamento, che serve ad un ragazzo di belle speranze, di potersi presentare con un gesto di grande suggestione alla sua nuova tifoseria. La speranza è che possa essere utilizzato già da Bologna, dove potrà sfoggiare la sua nuova fiammante numero 7.