Napoli, infortunio Manolas: salterà anche il Benevento Assenza certa per Gattuso in vista del derby del 28 febbraio

Il derby tra Napoli e Benevento è in programma il prossimo 28 febbraio al Maradona, ma Gattuso già è certo che non avrà a disposizione Kostas Manolas. Il centrale difensivo ha subito una distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. Lo staff medico azzurro ha fatto sapere che il calciatore ha iniziato il percorso riabilitativo, con le sue condizioni che verranno valutate tra tre settimane. Probabile il suo rientro nella prima metà di marzo, saltando per l'appunto anche il derby con il Benevento.