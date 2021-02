Glik vs Tomiyasu, sfida tra stacanovisti I due hanno giocato tutte le partite in campionato

Venerdì sera al Dall'Ara si sfideranno i due stacanovisti assoluti della serie A. Il giallorosso Glik e il rossoblu Tomiyasu hanno giocato ogni singolo minuto di tutte le ventuno partite di campionato, un primato condiviso con nessun altro calciatore di movimento. Una statistica che mette in risalto l'importanza che rivestono per le rispettive squadre, ma anche l'ottima condizione fisica che gli ha permesso di scendere in campo con grande continuità. Si prevede un confronto interessante anche sotto questo punto di vista. Tra l'altro Glik ha fatto registrare dei numeri interessanti nel corso del match con la Sampdoria: rivelandosi come il calciatore che ha effettuato il maggior numero di recuperi (17), primato condiviso con Godin del Cagliari.