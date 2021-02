Cravero: "Il Benevento mi piace, ha ritrovato sicurezza" L'ex calciatore di Torino e Lazio: "Giusto il pari con la Samp. Mancano 13 punti alla salvezza"

Roberto Cravero ha effettuato il commento tecnico per Dazn del lunch match tra Benevento e Sampdoria. L'ex calciatore di Lazio e Torino, intervenuto nel corso di Ottogol, ha espresso le proprie considerazioni sulla compagine guidata da Pippo Inzaghi:

"Analizzo la partita nel complesso e penso che la Sampdoria abbia meritato il punto. Il Benevento ha avuto le occasioni per chiuderla, ma quando non riesci a concretizzare poi rischi di non portare punti a casa. Quella dei giallorossi è stata una buonissima partita, molto tattica e intelligente. Poi Damsgaard ha messo in difficoltà Foulon sulla sinistra e da lì la partita è cambiata. Io dica una cosa: il Benevento ha 23 punti e questo è un aspetto molto importante. Chiunque nell'ambiente sannita avrebbe firmato con il sangue alla vigilia per un rendimento del genere. La squadra è matura e ben messa in campo. Non bisogna vedere il punto guadagnato sulla zona retrocessione, ma quanto manca alla quota salvezza di 36 punti. La Strega è matura e gioca senza paura. Dopo aver subito 14 gol nelle ultime 4 partite aveva bisogno di fiducia e credo che questa partita gli abbia permesso di ritrovare sicurezze ed entusiasmo. Dal punto di vista mentale può cambiare sicuramente qualcosa".