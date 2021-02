Benevento, due rientri per Bologna Comincia a lavorare con il gruppo anche Gaich per ottenere la prima convocazione stagionale

Il Benevento quest'oggi ha cominciato a lavorare in vista del match di venerdì in programma al Dall'Ara contro il Bologna. Inzaghi dovrà fare i conti con due pesanti assenze a centrocampo, considerate le squalifiche di Improta e Ionita che hanno rimediato la quinta ammonizione stagionale nel corso del lunch match con la Sampdoria. E' rientrato Moncini che ha smaltito il problema alla caviglia. L'attaccante è assente dallo scorso 3 gennaio, quando è sceso in campo nel secondo tempo dell'incontro casalingo giocato con il Milan. Regolarmente disponibile anche Hetemaj che ha saltato la Sampdoria a causa di una lieve contrattura. Lo staff tecnico ha preferito non rischiarlo in vista dei prossimi impegni e sarà regolarmente utilizzabile per Bologna. Convocabile anche Gaich che comincerà ad allenarsi con il gruppo, anche se necessita di recuperare quanto prima la condizione dopo lo stop successivo alla conclusione dello scorso dicembre del campionato russo. Resterà fermo ai box Letizia che probabilmente tornerà a disposizione nelle prossime settimane.