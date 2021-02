Depaoli: "A Bologna sarà un Benevento quadrato" L'esterno difensivo: "Mi sto ambientando molto bene. Vogliamo salvarci quanto prima"

Fabio Depaoli ha già marcato due presenze in giallorosso dopo essere stato acquistato dal Benevento nel corso del mercato di riparazione. L'esterno difensivo è sceso in campo contro Inter e Sampdoria, mostrando già un buon approccio con lo spogliatoio giallorosso:

"Mi sto ambientando molto bene. I compagni di squadra sono tutti molto simpatici, ragazzi alla mano che mi stanno permettendo di esprimermi al meglio. Il pari con la Sampdoria? C'è grande rimpianto. Potevamo chiuderla prima e vincere, ma non ci siamo riusciti. Alla fine si è rivelato un punto guadagnato sulla zona retrocessione, anche se con un successo sarebbe stato diverso. Dopo la partita il mister era felice per la classifica, ma anche rammaricato. Scendiamo in campo con l'unico obiettivo di conquistare risultati positivi, in modo da raggiungere quanto prima i 40 punti".

CAPRARI - "Siamo stati compagni di squadra anche alla Sampdoria. E' un ragazzo con qualità e qui a Benevento si sente al centro del progetto: questo per lui è molto importante e gli permette di rendere in maniera positiva".

BOLOGNA - "Al Dall'Ara sarà un Benevento quadrato. Aspetteremo per ripartire in contropiede".