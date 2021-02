Benevento, Moncini recupera. Quattro calciatori in diffida L'attaccante ex Spal si sta allenando col gruppo. Gaich dovrebbe partire per Bologna

L'emergenza legata agli infortuni sta rientrando. Fatta eccezione per Letizia che tornerà a disposizione per fine febbraio, (dovrebbe farcela per la sfida esterna col Napoli), l'infermeria si è svuotata. Moncini è oramai recuperato. L'attaccante si è aggregato al gruppo proprio questa mattina e nei prossimi due giorni si valuterà la sua partenza per Bologna. Chiaramente sarà esclusivamente un discorso legato alla condizione. Non è ancora al top Gaich che tra un trasferimento e l'altro si è potuto allenare poco, tra l'altro nella sua precedente esperienza in Russia non ha trovato molto spazio, l'attaccante però sta bene fisicamente e anche in questo caso la sua “candidatura” dipenderà esclusivamente da una decisione tecnica. Probabile che Inzaghi lo farà rientrare nella lista dei convocati, dopotutto il miglior modo per mettere minutaggio nelle gambe è proprio quello di giocare. Dal primo minuto però ci sarà Lapadula che non perde la fiducia del suo allenatore. Per questa sfida la strega dovrà comunque fare a meno di Improta e Ionita per squalifica. Restano invece in diffida Barba, Dabo, Foulon e Glik. Occhio quindi alla difesa che dovrà fare molta attenzione nella sfida al Dall'Ara alla luce di quelli che saranno i prossimi impegni con Roma e Napoli.