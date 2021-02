Inzaghi: "A Bologna ce la giocheremo. Occhio a Soriano" Il tecnico giallorosso: "Gaich e Moncini saranno tra i convocati"

Venerdì sera il Benevento sarà di scena al Dall'Ara di Bologna per sfidare la compagine rossoblu allenata da Sinisa Mihajlovic. In conferenza stampa, il tecnico Inzaghi ha presentato così l'incontro:

"Tra i convocati ci saranno anche Gaich e Moncini. Da oggi si allenano con noi, quindi devo valutare chi tra i due è più pronto. L'argentino ha bisogno di qualche allenamento e di qualche spezzone. Moncini sta già dimostrando di stare bene, sarà un'altra freccia per il nostro arco anche se non ancora al massimo della condizione".

CENTROCAMPO - "Purtroppo avremo fuori Improta e Ionita, ci sarà spazio per qualcun altro. Abbiamo cinque elementi per tre posti, vedere il centrocampo della B è una possibilità".

DIFESA - "Degli avversari mi interessa poco. Caldirola prima dell'infortunio era titolare, poi è stato fuori e Tuia l'ha sostituito bene. Ora non può ancora essere al massimo dopo aver accelerato i tempi. La scelta sarà tra loro due, ma sono due titolari e chiunque gioca dall'inizio so che in panchina avrò uno pronto e all'altezza del titolare".

IAGO FALQUE - "Questa squadra può fare tutto. I calciatori hanno bisogno di minutaggio, in tal senso mi è dispiaciuto non dare minutaggio a Iago Falque che per me è un elemento importantissimo. Con la Sampdoria era in preventivo un suo ingresso, ma la partita spesso ti porta a fare delle valutazioni diverse. Sta molto meglio rispetto a un mese fa, ma al momento non ha ancora i novanta minuti. Può partire dall'inizio o in corso d'opera: sarà determinate per la salvezza".

BOLOGNA - "Ha Soriano, Orsolini, Sansone, Palacio. Non possiamo pensare a un solo calciatore. Per me deve essere motivo di grande soddisfazione affrontare il Bologna con gli stessi punti. Abbiamo già fatto un'ottima partita all'andata soffrendo, ma ce la possiamo giocare con chiunque come già dimostrato".

TRIDENTE - "Se Iago Falque, Caprari e Lapadula fossero al 100% potrebbero giocare tranquillamente. Ci può stare tutto, ma abbiamo anche Insigne, Sau, Moncini e Gaich che ci daranno alternative. Devo cercare in questi due giorni chi potrà darmi maggiori garanzie dall'inizio e chi farà la differenza in corso d'opera".

SORIANO - "Sono felice di aver portato a Bologna calciatori come Soriano e Sansone. Penso che Soriano sia il calciatore più pericoloso, anche se in avanti ci sono altri elementi di grande classe".

EX - "E' sempre un piacere ritrovare il Bologna. Al di là di come è andata la gente mi ha sempre voluto bene, così come i dirigenti. Penso che se non ci fosse stata questa esperienza emiliana, probabilmente non ci sarebbe stata quella di Benevento. Mi dispiace delle porte chiuse. Per novanta minuti saremo avversari, ma penso che ognuno è contento se l'altro va bene e questo è molto importante per me".