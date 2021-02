Benevento, la Curva Sud omaggia Gaich in memoria di Imbriani La scelta dell'attaccante argentino di indossare la maglia numero 7 non è passata inosservata

Questo pomeriggio, subito dopo l'allenamento che si è svolto al Vigorito, gli esponenti della Curva Sud hanno voluto omaggiare Gaich dopo la scelta del nuovo attaccante giallorosso di indossare la maglia numero sette in onore di Carmelo Imbriani. Un gesto che non è passato inosservato, tanto che gli ultras hanno voluto fortemente incontrarlo. Ecco la nota pubblicata da quest'ultimi sui social:

Colpiti dal gesto di Gaich che ha scelto la maglia numero 7 in onore di Carmelo Imbriani, abbiamo deciso di donare al nuovo calciatore giallorosso dei gadget realizzati in memoria del nostro compianto capitano. Lo stesso li ha ricevuti con grande entusiasmo, mostrando sin da subito grande voglia di conoscere la nostra storia e chi ha avuto modo di scriverla nel corso degli anni. Un atteggiamento di grande umiltà, alla base di un concetto che per noi è fondamentale come quello di onorare la maglia giallorossa al di là del risultato. Quella che indosserà Gaich avrà un peso diverso dalle altre, ma dopo aver conosciuto la storia di Carmelo siamo certi che lotterà su ogni pallone con maggiore attaccamento e voglia di fare in questa nuova esperienza. Non potrebbe essere altrimenti ed elogiamo il suo gesto che tra l'altro è caratterizzato anche da tanto coraggio. Cogliamo l'occasione per fare ancora una volta i migliori auguri al nostro amato Imbriani che oggi avrebbe festeggiato il quarantacinquesimo compleanno. Il suo ricordo non ha mai abbandonato i nostri cuori. Carmelo vive.