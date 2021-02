Serie A, LIVE: Bologna - Benevento 1-1 I giallorossi di scena al Dall'Ara per l'anticipo della 22^ giornata

Bologna - Benevento 1-1 (Live)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Dominguez (8'st Poli), Schouten; Skov Olsen (27'st Orsolini), Soriano, Sansone (27'st Vignato); Barrow. A disp.: Da Costa, Ravaglia, Hickey, Mbaye, De Silvestri, Antov, Baldursson, Juwara, Palacio. All.: Mihajlovic

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba (31'st Foulon); Hetemaj, Schiattarella, Viola; Iago Falque (26'st Insigne), Caprari (26'st Sau); Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Pastina, Dabo, Tello, Moncini, Gaich, Di Serio. All.: Inzaghi

Arbitro: Ghersini di Genova. Assistenti: Imperiale e Scarpa. IV uomo: Sozza; Addetti Var: Orsato e Meli.

Marcatore: 1'pt Sansone (BO), 15'st Viola (BN)

SECONDO TEMPO

76' Entra Foulon al posto di Barba

72' Risponde Mihajlovic con gli ingressi di Orsolini e Vignato al posto di Skov Olsen e Sansone

71' Doppio cambio per il Benevento: entrano Sau e Insigne al posto di Iago Falque e Caprari

67' Il Bologna cerca di reagire, ma il Benevento si chiude bene e prova a rendersi pericoloso in contropiede

64' Ammoniti Soriano e Schiattarella

60' GOOOL DEL BENEVENTOOO! Batti e ribatti in area, Viola di tacco gonfia la rete

59' Assist di Iago Falque per Lapadula che da posizione ravvicinata si fa respingere due volte dalla retroguardia di casa

55' Destro di Lapadula in diagonale: para Skorupski

53' Primo cambio per il Bologna: entra Poli al posto di Dominguez

48' Conclusione dalla distanza di Barrow che si spegne di poco sul fondo dopo una deviazione di Glik

47' Sansone ancora una volta solo, va alla conclusione: Depaoli si oppone con il corpo

21:50 Inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

46' Termina il primo tempo

45' Un minuto di recupero

43' Risponde Tomiyasu con una conclusione che sfiora la porta difesa da Montipò

42' Sinistro dalla distanza di Viola che va in curva

40' Apertura di Barrow per Sansone che va di testa: la palla va fuori

34' Schiattarella serve Caprari che dal limite va alla conclusione: Skorupsvi la blocca facilmente

27' Possesso dei giallorossi in fase di impostazione, ma non riescono a superare in maniera concreta la metà campo

20' Il Benevento alza il baricentro

16' Palo! Caprari calcia dal limite, ma la palla si stampa sul palo interno alla destra di Skorupski

15' Bella palla recuperata da Viola, si invola verso l'area di rigore avversaria, calcia di sinistro ma Skoruspki respinge

12' Barba rientra regolarmente

11' Infortunio subito da Barba: la sua condizione è in corso di valutazione da parte dello staff medico

8' Timida reazione del Benevento che prova a verticalizzare per rendersi pericoloso

3' Ammonito Dominguez

1' Bologna in vantaggio: palla in profondità, Glik viene anticipato da Skov Olsen, la sfera va a Barrow che mette a sedere Tuia, calcia ma va tra i piedi di Sansone dopo una deviazione di Glik. Il numero dieci rossoblu insacca

20:49 - Comincia la partita

20.43 - Le squadre entrano in campo

PRE PARTITA

Il Benevento è di scena a Bologna per l'anticipo della 22^ giornata del campionato di serie A. Nessuna sorpresa in difesa nella formazione scelta da Pippo Inzaghi che deve fare a meno degli squalificati Improta e Ionita, oltre all'infortunato Letizia. Tuia ha vinto il ballottaggio con Caldirola e partirà dal primo minuto al fianco di Glik. Sulle corsie esterne Depaoli e Barba. Si rivede il trio di centrocampo che ha fatto le fortune della Strega nello scorso campionato di serie B, formato da Hetemaj, Schiattarella e Viola. In avanti la grande novità è rappresentata dal rientro da titolare per Iago Falque che agirà sulla trequarti con Caprari a supporto di Lapadula. In panchina l'ultimo arrivato Gaich.

Poche sorprese anche in casa Bologna. I felsinei sono stati accompagnati allo stadio da un gran numero di tifosi che hanno voluto incidare a gran voce la compagine allenata da Mihajlovic prima di un incontro che si prevede molto importante in chiave salvezza. Sarà Dominguez a sostituire Svanberg a centrocampo. Tra le linee non c'è Orsolini che partirà dalla panchina, al suo posto figura Skov Olsen.