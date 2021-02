Benevento, Montipò: "E' un punto che ci teniamo stretto" L'estremo difensore in vista di Roma e Napoli: "Non abbiamo paura di nessuno"

C’è rammarico da parte di Montipò per il gol subito a freddo. L’estremo difensore si è comunque mosso bene, soprattutto nelle uscite. Poche le volte in cui è stato impegnato dagli attaccanti emiliani al termine di una gara terminata in maniera positiva per i giallorossi:

“Abbiamo subito un gol a freddo che ha fatto arrabbiare tutti. In serie A non si possono fare questi errori. La squadra ha incanalato questa rabbia in maniera positiva, usandola al meglio nel corso del match. Poi siamo stati bravi ad accendere subito la spina, grandi interventi non li ho fatti e questo significa che la squadra si è mossa bene. L’importante è che sia arrivato il gol. Nella ripresa il campo era un po’ impraticabile, quindi il pareggio ci va più che bene e ce lo teniamo stretto”.

ATTEGGIAMENTO - “Io stesso ho voluto giocare più volte la palla perché nel primo tempo c’era maggiore possibilità. Schiattarella era marcato a uomo da Soriano, quindi ci appoggiavamo su Viola. Ci siamo adattati al momento e questo è più che positivo. Sono molto contento della prestazione generale e come ho già detto il punto va più che bene. C’erano tanti calciatori acciaccati, quindi alla fine abbiamo deciso di gestire il pareggio anche perché il punto con gli scontri diretti va più che bene. Ci abbassiamo troppo in alcune occasioni? Questo è vero e questo non va bene. E’ un aspetto su cui continuiamo a lavorare perché poi ci permette di continuare il nostro pressing in avanti, creando delle occasioni di gioco favorevoli”.

ROMA E NAPOLI - “Non abbiamo paura di nessuno. Siamo il Benevento e cercheremo di dimostrare la forza della nostra squadra. Affronteremo Roma e Napoli al massimo, pur sapendo che hanno degli obiettivi completamente diversi dai nostri”.