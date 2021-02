Benevento, Viola: "Pareggio positivo che muove la classifica" Il numero dieci: "I tifosi ci mancano. Giochiamo anche per loro"

Un gol di tacco sontuoso realizzato da Nicolas Viola e che ha permesso al Benevento di uscire indenne dalla difficile trasferta di Bologna. Per il centrocampista giallorosso è la seconda marcatura stagionale:

“La rete di Sansone poteva tagliarci le gambe, ma siamo riusciti a venirne fuori prima colpendo il palo con Caprari e poi pareggiando. E’ un punto positivo che muove la classifica, ma soprattutto ci dà tanto morale in vista di due incontri molto difficili che ci aspettano contro due grandi squadre come Roma e Napoli. Il gol? Vale tantissimo, soprattutto perché arrivato contro una squadra forte che merita una classifica diversa. Abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con chiunque e che ci sono margini di miglioramento”.

CENTROCAMPO DELLA B: “Non abbiamo bisogno di collaudi. Ci conosciamo alla perfezione. L’anno scorso abbiamo ammazzato il campionato. Sono contento di come stiamo giocando e non dobbiamo fare altro che mettere punti in cascina per raggiungere quanto prima la salvezza”.

RITORNO - “Sono reduce da un periodo molto difficile, quindi lavoro giorno dopo giorno per riprendere con gli interessi quanto ho lasciato per strada. La nostra è una squadra con una identità ben precisa. In rosa c’è gente come Caprari, Insigne e Lapadula con i quali non possiamo fare altro che bene. Dobbiamo proseguire la stagione divertendoci, solo così possiamo fare un grande campionato”.

ROMA E NAPOLI - "Una squadra che deve salvarsi è chiamata a fare punti con chiunque, non importa se sono big o meno. Cercheremo di ottenere risultati positivi anche contro di loro":

TIFOSI - "I tifosi ci mancano. Abbiamo il dovere di giocare e di dare un contributo per noi e per loro"