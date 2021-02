Benevento, domani la ripresa. Rientrano Improta e Ionita I due saranno a disposizione per il difficile match con la Roma

Il Benevento tornerà in campo domani per cominciare a preparare l’incontro casalingo in programma domenica prossima contro la Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi si ritroveranno all’Imbriani, con la settimana tipo che proseguirà con il consueto programma di lavoro. Ci saranno dei rientri importanti a centrocampo, visto che terminerà la squalifica di Improta e Ionita. Entrambi sono degli elementi preziosi dello scacchiere di Inzaghi, soprattutto in un momento del campionato in cui il calendario pone all’orizzonte due incontri complicati come quelli con Roma e Napoli.

Verrà valutato Letizia: l’esterno difensivo è ormai vicino al pieno recupero e non vede l’ora di mettersi a disposizione per confermare l’ottimo rendimento visto nel corso del girone di andata. Migliora la condizione di Moncini, così come di Caldirola: i due sono reduci da infortuni, con il centrale che nelle ultime partite ha accumulato minutaggio per ritrovare quanto prima la forma migliore. Restano quattro calciatori in diffida. Si tratta di Barba, Glik, Foulon e Dabo: alla prossima ammonizione scatterà automaticamente la squalifica.

Proseguirà il lavoro con il gruppo anche Gaich. L’attaccante argentino è pronto e determinato per l'esordio in serie A.