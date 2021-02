Il Cies prevede la classifica finale: Benevento salvo Prese in considerazione svariate statistiche per effettuare una possibile previsione

Il Cies, rinomato osservatorio che studia le statistiche legate al calcio, ha effettuato una previsione relativa al finale di stagione prendendo in esame diversi parametri di tutte le squadre di serie A, in modo da stilarne la classifica. Sono stati esaminati i numeri fatti registrare fino a questo momento a trecentosessanta gradi, tra i quali i tiri in porta effettuati, il possesso palla e i passaggi nella trequarti avversaria. Da questo studio è emerso che il Benevento sarebbe salvo con 43 punti e al quattordicesimo posto. In B andrebbero, invece, Parma, Cagliari e Crotone. A vincere il campionato sarebbe l'Inter. Ovviamente si tratta di dati creati attraverso le statistiche, la realtà del campo è ben diversa. Vedere comunque i giallorossi salvi, seppur in maniera teorica e statistica, pone l'accento sulla buona stagione a cui hanno dato vita fino a questo momento,

Ecco la classifica elaborata dal Cies:

Inter 81

Milan 79

Juventus 78

Napoli 76

Roma 70

Atalanta 69

Lazio 66

Sassuolo 55

Udinese 48

Hellas Verona 47

Bologna 46

Sampdoria 45

Fiorentina 44

Benevento 43

Spezia 41

Genoa 40

Torino 39

Parma 28

Cagliari 27

Crotone 26