Mangiante: "A Benevento giocherà Borja Majoral e non Dzeko" Il giornalista di Sky: "La Roma ha attraversato il momento difficile grazie al gioco"

Angelo Mangiante segue per Sky quotidianamente le sorti della Roma di Paulo Fonseca. Il giornalista ha parlato, ai microfoni di Ottogol, di come i capitolini si presenteranno al Vigorito per affrontare il Benevento:

"Fonseca ha trovate le risposte giuste dopo i risultati negativi maturati nel derby e in Coppa Italia. E' finito sulla graticola forse in maniera ingenerosa da parte di una piazza molto esigente. La Roma ha riconquistato il terzo posto attraverso un ottimo gioco e arriverà nel Sannio in piena salute, anche se giovedì sarà impegnata in Europa League. Credo che a Benevento ci sarà Borja Majoral, mentre Dzeko verrà utilizzato in Portogallo. Un punto debole? Subisce troppi gol. I centrocampisti spingono molto ma coprono di meno, poi ha il problema del portiere".