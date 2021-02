Iago Falque: "Voglio ripagare la fiducia del Benevento" L'attaccante giallorosso: "Non penso al futuro. La Roma? Se segno esulto"

Iago Falque è pronto a riprendersi la scena dopo essere stato fuori per infortunio per quasi tutto il girone d'andata. Con il Bologna è arrivato il rientro tra i titolari, con Inzaghi che potrà usufruire di un elemento che, se al massimo della condizione, potrebbe risultare determinante nella lotta salvezza:

“Ero reduce – ha rivelato ai microfoni di Ottogol – da un periodo che non mi ha permesso di partire titolare per molto tempo. A Bologna è stata una partita complicata soprattutto per il clima che ha caratterizzato il secondo tempo. Per il resto stiamo bene. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere quanto prima i quaranta punti, siamo sicuri di arrivarci”.

VIOLA - “Sono contentissimo per lui, soprattutto per il bel gol che ha realizzato al Dall’Ara. Insieme abbiamo condiviso tanti allenamenti da soli, sono stati dei momenti molto difficili. Capisco bene ciò che ha passato: la cosa è reciproca. Per il resto siamo un gruppo molto unito, composto da calciatori umili che vogliono conquistare la salvezza”.

SALVEZZA - “Siamo riusciti a conquistare 24 punti – prosegue Iago Falque – non ci manca molto per l’obiettivo dei 40, ma la strada è ancora lunga. Dietro di noi ci sono squadre come Cagliari e Torino che vantano delle rose di tutto rispetto, con un paio di vittorie potrebbero ritornare in corsa. Dovremo stare molto attenti a questo aspetto, cercando di gestire al meglio il vantaggio e magari aumentarlo”.

RICONOSCENZA - “Mi hanno aspettato con pazienza. Sono consapevole che lo sforzo per prendermi è stato importante, per questo ho grande voglia di ripagare la fiducia che mi è stata data con gli interessi”.

FUTURO - “L’unica cosa che ho in testa adesso è quella di giocare bene, in modo da dimostrare il mio valore. Con il Torino le strade ormai si sono separate, quindi non penso che torneranno a unirsi. In Italia ho sempre fatto bene con chiunque abbia giocato, ma qui sfortunatamente ancora non ci sono riuscito. Penso solo a riscattarmi e alla salvezza, poi si vedrà”.

ROMA - “Contro la Roma ho già avuto modo di giocare in passato, tra l’altro segnai una doppietta ai tempi del Torino. In quella occasione esultai, quindi farò lo stesso anche con il Benevento se riuscirò a gonfiare la rete”.