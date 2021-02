Benevento, seduta al Vigorito verso la Roma (LE FOTO) Tutti disponibili per Inzaghi a eccezione di Letizia. La Roma questa sera in campo

Questa mattina i giallorossi si sono ritrovati al Vigorito per proseguire la preparazione in vista del match di domenica con la Roma. I capitolini questa sera scenderanno in campo per sfidare lo Sporting Braga nei sedicesimi di finale di Europa League. Un impegno che sarà particolarmente seguito da Inzaghi e dai suoi collaboratori, considerato che sarà molto indicativo per cercare di prevedere quali saranno le mosse che attuerà nel Sannio Paulo Fonseca. Il Benevento non avrà particolari problemi legati agli uomini, visto che sono tutti convocabili a eccezione di Letizia che sarà ancora costretto a stare fuori per via dell'infortunio. C'è grande abbondanza, soprattutto a centrocampo e in attacco dove il tecnico piacentino avrà l'imbarazzo della scelta, con le decisioni relative agli uomini che inevitabilmente saranno prese in base alla gara che la Strega intenderà impostare contro la Roma. I capitolini, se da una parte hanno palesato qualche difficoltà contro le big, dall'altra hanno mostrato di imporsi sempre contro le compagini di medio - bassa classifica. Un rendimento che gli ha permesso di occupare il terzo posto in classifica, a dispetto delle previsioni. Tra gli ospiti ci sono ben sei diffidati (Bruno Peres, Cristante, Ibanez, Kumbulla, Veretout, Villar) che potranno essere gestiti in vista del big match con la Roma, con possibilità di turn over.

La preparazione del Benevento proseguirà domani pomeriggio, sempre sul manto erboso del Vigorito. In serata, con inizio fissato alle 18, Inzaghi terrà la classica conferenza stampa con diretta esclusiva offerta da Ottochannel 696. Per sabato è in programma una mattutina, con successiva partenza verso l'Hotel Europa di Venticano. Domenica mattina i giallorossi torneranno all'Imbriani per la rifinitura, per poi attendere il fischio d'inizio dell'atteso match con la Roma: sarà il quarto incontro ufficiale tra le due squadre.