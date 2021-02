Benevento - Roma, emergenza in difesa per Fonseca Per il tecnico portoghese c'è solo Mancini dopo gli infortuni di Ibanez e Cristante

La Roma farà i conti con una vera e propria emergenza difensiva nel match di domenica sera in programma al Vigorito contro il Benevento. Ieri, nel corso della gara di Europa League con il Braga, Cristante e Ibanez sono stati costretti a uscire anzitempo dal campo per problemi fisici. Nel post gara il tecnico Fonseca ha rivelato che difficilmente saranno recuperabili per la sfida in terra sannita, considerato il poco tempo a disposizione. I capitolini questa mattina cominceranno a prepararla a partire dalle 12 a Trigoria, con il portoghese che cercherà di capire quali saranno le migliori alternative considerato anche le assenze di Smalling e Kumbulla. Resta solo Mancini come difensore puro, mentre Fazio e Juan Jesus sono ai margini perché fuori dal progetto tecnico. Non è escluso che possa utilizzare dei calciatori adattati, come Veretout che potrebbe occupare il ruolo di terzo centrale.