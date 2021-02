Benevento, Barba: "Non siamo quelli visti all'Olimpico" Il centrale difensivo, cresciuto nel vivaio capitolino: "Rispetto all'andata siamo cambiati tanto"

Federico Barba sarà uno degli ex della sfida di domenica tra Benevento e Roma. Il centrale difensivo è cresciuto nel club capitolino, prima di spiccare il volo verso altri lidi sia in Italia che in Europa. Intervistato da Forzaroma.info, si è espresso così in vista del match che si giocherà al Vigorito:

"Ancora non abbiamo fatto nulla in questa stagione. L’obiettivo è ancora lontano, in ogni partita ci giochiamo la vita. La nostra posizione in classifica al momento è discreta e dobbiamo pensare che ogni vittoria ci porta quell’ossigeno e quell’entusiasmo utile poi per lavorare al massimo in settimana. Qui ha Benevento ho trovato un ambiente familiare, un presidente che ci tratta come figli e una piazza serena con le persone che ti accolgono e ti vogliono bene. Senza tralasciare poi la parte tecnica e lo staff con cui personalmente sto collaborando dalla fine della scorsa stagione e con cui siamo in totale sintonia. Per domenica sappiamo cosa non dobbiamo fare, siamo consapevoli della forza della Roma ma da quella partita dell’andata siamo cambiati tanto. Ci aspettiamo una partita difficilissima e noi dovremo dare il massimo. Mentalmente non potremo concedere nulla agli avversari".