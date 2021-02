Benevento, stagione nera per Falque: "Devo fermarmi di nuovo" L'attaccante ha già saltato il match con la Roma

Nuovo stop per Iago Falque. Il giallorosso ha saltato il match con la Roma per via di un problema fisico che lo terrà ancora una volta lontano dal campo, come da lui stesso sottolineato attraverso un post pubblicato su Instagram:

"Mi dispiace di dovermi fermare un'altra volta, purtroppo anche questo fa parte del gioco. Cercherò di recuperare il prima possibile seguendo l'unica strada che conosco, il lavoro! Grazie a tutti quelli che sono al mio fianco anche nei momenti difficili!".

Al momento non si conoscono l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero che interesseranno lo spagnolo. Per lui si tratta di una stagione davvero sfortunata, caratterizzata dagli stop subiti nel corso del girone d'andata. I recenti inserimenti, tra cui la maglia da titolare a Bologna, avevano lasciato ben sperare ma alla fine Inzaghi dovrà fare ancora una volta a meno delle sue qualità.